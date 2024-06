Tipps und Tricks 12.06.2024

Geld von Amazon zurück

Die AK in Österreich hat Preiserhöhungen via AGB-Klauseln gerichtlich angegangen und in einem Vergleich dafür gesorgt, dass Amazon-Prime-Mitglieder Geld zurück erhalten können.

Amazon hat die Prime-Preise vor zwei Jahren angehoben, und das zu unrecht, wie die AK klar gestellt hat. In einer Lösung, die das Geld für Kunden unkompliziert zurück holen hilft, kommen Kunden von Amazon Prime zu einer Rückzahlung (analog zum Aufpreis, den sie in den letzten Jahren zahlen mussten).



AK: Amazon-Informationen zu Vergleich



Auf der Website der Arbeiterkammer kann man den Prozess nachlesen, der eigentlich ganz einfach ist, sofern man immer noch bei Amazon als Kunde registriert ist. Dann logt man bei einem Link ein, wählt Geld oder Gutschein und schickt das Formular ab. Wählen kann man dann auch, ob man den höheren Preisen ab sofort zustimmt oder den Vertrag kündigen will. Innerhalb einiger Tage will Amazon das Geld auszahlen oder einen Gutschein zusenden.







Die ganze Aktion kommt bekannt vor, das Deja-vu kann man durch untenstehenden Links aufklären. Auf jeden Fall sollte man die kommenden Wochen für das Rückholen der Kosten nutzen, denn die Aktion ist limitiert.

Bild: Thaspol, Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Amazon #Prime #AK #Arbeiterkammer #Vergleich #Preise #AGB







