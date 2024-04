Studien 17.04.2024

Werbung in Podcasts personalisieren

80 Prozent der Podcast-Hörer wünschen sich eher personalisierte Werbung, zeigt eine Umfrage unter 1.000 US-Bürgern von AMA, einem Spezialisten für kreative und personalisierte digitale Audiowerbung.

'Die Hörer wollen Werbung, die sie direkt anspricht. Unsere Untersuchungen bestätigen, dass Werbung, die gut integriert ist und genau den richtigen Zeitpunkt und Inhalt trifft, nicht nur gehört, sondern auch beachtet wird', so AMA-CEO Steve Dunlop.



Es gibt eine starke Verbindung zwischen der Nutzung sozialer Medien und der Entdeckung von Podcasts, wobei YouTube mit 61 Prozent an der Spitze liegt, gefolgt von 46 Prozent der Befragten, die neue Podcasts über Facebook und 43 Prozent über Instagram entdecken. Andere Plattformen wie Twitter, LinkedIn und TikTok spielen mit Nutzungsraten von 20, neun und 39 Prozent ebenfalls eine Rolle.



'Die Relevanz von Werbung ist mehr als nur eine Bequemlichkeit; sie führt direkt zu Käufen. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, dass dynamische Werbung sowohl die Markenwirkung verstärkt als auch den Hörerpräferenzen gerecht wird. Wenn man bedenkt, dass maßgeschneiderte Werbung bei den Hörern ankommt und Marken davon profitieren, ist die Entscheidung für dynamische Audiowerbung klar', so Dunlop. Eine Aussage, die nicht überraschend kommt, weil sein Unternehmen genau davon lebt.



Die Umfrageergebnisse unterstreichen die Präferenzen der Hörer in Bezug auf Werbeformate: 38 Prozent bevorzugen kurze Werbebotschaften, die von einer anderen Person als dem Podcast-Moderator aufgezeichnet werden und in der Regel 15 bis 30 Sekunden dauern. Knapp ein Drittel (31 Prozent) der Hörer findet von den Moderatoren vorgelesene Werbung gut.



Weitere 31 Prozent bevorzugen Branded Content, eine Marketingform, bei der Unternehmen oder Marken subtil auf ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen. Dadurch, dass die Inhalte strategisch gut platziert und relevant für eine bestimmte Zielgruppe sind, fördern sie die Kundenbindung. Und 42 Prozent mögen Werbung am liebsten am Anfang eines Podcasts, ein Drittel hört sie gern mittendrin und der Rest wünscht sie sich als Abschluss.

pte/red

