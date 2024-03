eCommerce 27.03.2024

Temu abgemahnt

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat den Online-Marktplatz Temu abgemahnt. Dies geschah aufgrund diverser Verstöße mit chinesischen Produkten.

Laut vzbv lässt Temu die Verbraucher im Unklaren darüber, wie es zu hohen Rabatten auf der Plattform kommt. Zudem moniert der Verband eine unzulässige Nutzung manipulativer Designs.



'In Deutschland und der Europäischen Union gelten Gesetze zum Schutz der Verbraucher, an die sich alle Unternehmen halten müssen. Die Plattform Temu verunsichert und übervorteilt Verbraucher:innen mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs, das muss aufhören. Verbraucher müssen vor derartigen Geschäftspraktiken geschützt werden', sagt vzbv-Vorständin Ramona Pop.



Der vzbv hat Temu in mehreren Punkten abgemahnt. Unter anderem weise die Plattform Rabatte von 70 Prozent bei angebotenen Produkten aus, ohne weitere Informationen zu Referenzpreisen zu geben. Während des Bestellvorgangs zeige der Online-Marktplatz Hinweise, wie 'Beeile dich! Über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Warenkorb' oder 'Mehr als 54 Nutzer haben wiederholt gekauft! Warum nicht 2 auf einmal…'. Solche manipulativen Designs ('Dark Patterns') sind laut Digital Services Act der EU seit dem 17.2. Februar 2024 verboten.



Zudem fehlen der vzbv zufolge Angaben über die Identität von Produktanbietern. Auch informiere Temu laut vzbv unzureichend darüber, wie die Echtheit von Produktbewertungen gewährleistet wird. Anbieter sind jedoch verpflichtet, Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen. Verbraucherzentralen raten zu Vorsicht beim Online-Shoppen auf Temu. Praktische Hinweise dazu finden Verbraucher auf der Webseite der Verbraucherzentrale.



Für den temu-Handel im D-A-CH-Raum ist die Whaleco Technology Limited mit Sitz in Irland verantwortlich. Sie hat zwar auf die Abmahnung reagiert, aber keine Unterlassungserklärung abgegeben. Der vzbv will in Kürze über eine Klage gegen Temu entscheiden. Temu gehört zum chinesischen Online-Einzelhandelsriesen Pinduoduo. Kunden können dort direkt bei chinesischen Billigproduzenten einzukaufen. Außerdem können sie Gutschriften für weitere Einkäufe sammeln - durch Minispiele oder wenn sie andere überzeugen, sich auf Temu zu registrieren.

