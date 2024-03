Studien 20.03.2024

Unglück: Wütend in X

Die Nutzung der Social-Media-Plattform X wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden der Nutzer aus. Das haben Forscher der University of Toronto wissenschaftlich bestätigt.

Die in 'Communications Psychology' veröffentlichte Studie zeigt, dass die Anmeldung bei X bei einigen Nutzern zwar zu einem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft führt, jedoch mit einem unmittelbaren Rückgang positiver Gefühle wie Freude und einem Anstieg von Empörung, politischer Polarisierung und Langeweile verbunden ist.



'Wir konnten keine positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden feststellen. Selbst wenn einige der Dinge, die die Menschen taten, ihnen das Gefühl gaben, mehr dazuzugehören, schlug sich das nicht in gesteigerten positiven Gefühlen nieder', sagt Victória Oldemburgo de Mello, Doktorandin im Fach Psychologie.



Im Rahmen der Studie haben die Forscher die Emotionen von 252 Nutzern in den USA verfolgt, um festzustellen, wann X einen Einfluss auf sie hatte. Obwohl die Teilnehmer der Studie demografisch sehr unterschiedlich waren, stimmten die Ergebnisse der Forscher unabhängig von Alter, politischer Zugehörigkeit, ethnischer Herkunft oder anderen Faktoren überein.



Diejenigen, die die Website nutzen, um ihren Problemen zu entkommen, schnitten beim Wohlbefinden sowohl nach der Nutzung von X als auch insgesamt schlechter ab und waren wütender und unglücklicher. Häufige X-Nutzer waren im Schnitt gelangweilter und einsamer. Darüber hinaus fühlten sie sich unmittelbar nach dem Konsum von X gelangweilter, wenn auch nicht einsamer. 'Ich kann diese Ergebnisse insofern nachvollziehen, als dass ich dazu neige, soziale Medien zu nutzen, wenn ich gerade frustriert bin. Das macht es allerdings noch schlimmer, weil ich bereits ein Problem habe', so Oldemburgo de Mello.



Die Aktion auf X, die am stärksten zu einem verminderten Wohlbefinden führt, ist das Scrollen der Feeds, die häufigste Aktivität auf X, die 74 Prozent der Zeit in Anspruch nimmt, die die Teilnehmer auf der Plattform verbringen. Nutzer fühlen sich zunehmend polarisiert, wenn sie X zur Unterhaltung nutzen. Oft beendeten sie ihre Sitzung mit X mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch, heißt es.

pte/red

