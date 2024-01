Aktuelles 17.01.2024

Digital gegen Rezession

Eine Umfrage in der Digitalwirtschaft zeigt deren Stärke und Wachstum trotz Krise der Wirtschaft.

Deutschlands Digitalwirtschaft wächst - und das trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds. So erwartet der Digitalverband BITKOM für die IT- und ITK-Sektoren für 2024 ein Umsatzplus von 4,4 Prozent auf 224,3 Mrd. Euro. Der ITK-Sektor würde damit um den Faktor drei bis vier stärker wachsen als die Wirtschaft insgesamt. Im vergangenen Jahr hatten die ITK-Umsätze um zwei Prozent auf 215 Mrd. Euro zugelegt.



Die Zahl der Beschäftigten in der ITK-Branche soll im Jahresverlauf um 36.000 wachsen, auf dann 1,368 Mio. Personen. 2023 sind 28.000 neue Jobs entstanden. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Investitionsplanungen der ITK-Unternehmen wider. So wollen 22 Prozent ihre Investitionen 2024 erhöhen und 61 Prozent die Ausgaben konstant halten, 17 Prozent müssen auf die Bremse treten.



Informationstechnik bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Nach einer Delle 2023 (plus 2,2 Prozent auf 142,9 Mrd. Euro) werden 2024 voraussichtlich 151,5 Mrd. Euro umgesetzt - ein Plus von 6,1 Prozent.



Vor allem das Geschäft mit Software legt zu (plus 9,4 Prozent auf 45,5 Mrd. Euro). Dabei wachsen die Umsätze mit Plattformen für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Software stark, und zwar um 12,3 Prozent auf 12,2 Mrd. Euro. Das Geschäft mit KI-Plattformen wächst um 38,3 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro.

