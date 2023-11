Tipps und Tricks 22.11.2023

Gendern im eCommerce nicht relevant

Inklusive und gegenderte Produktbeschreibungen spielen auf Amazon kaum eine Rolle. Betrachtet wurden dabei die Infotexte der beliebtesten deutschen Produkte aus den Bereichen Buch, Beauty und Smartwatches.

Das zeigt eine Untersuchung von Iconic Sales. Fazit: Den Händlern ist das Gendern in der Ansprache ihrer Kunden auf Amazon ziemlich egal. Von 37 Produktbeschreibungen, die zu gendernde Begriffe enthalten, wurde nur in sieben konsequent gegendert. Dabei fast ausschließlich in der Kategorie Bücher. Obwohl bei Büchern am meisten gegendert wird, ist der Gesamtanteil an Gendersprache insgesamt auch in dieser Kategorie gering. 87,2 Prozent der zusätzlich untersuchten Einträge verzichteten komplett.



Mit nur einer Ausnahme wurden bei allen gegenderten Beschreibungen Paarformen genutzt. Darunter fallen Formulierungen, die sowohl die männliche als auch die weibliche Bezeichnung explizit nennen, etwa 'Lehrerinnen und Lehrer' oder Ähnliches. Die Ausnahme kommt aus dem Bereich Buch und setzt stattdessen auf Doppelpunkte zur Veranschaulichung.



Dabei spielt neben grundsätzlichen Überlegungen auch die Technik eine Rolle: Um gefunden zu werden ist ein Text so, wie er gesucht wird, wichtig. Und Kunden suchen nicht gegendert sondern in normaler deutscher Sprache. Nicht gefundene und gekaufte Produkte werden so schnell auch im Suchergebnis 'abgestraft' und weiter unten angezeigt.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sprache #Gendern #Deutsch #eCommerce #Amazon #Studie







Auch interessant!

eCommerce könnte international erfolgreicher sein

Die E-Commerce Cross Border Readiness Study zeigt, dass das Potential heimischer Onlineshops im grenzüber...



Gendern ist egal

Immer weniger Arbeitnehmende legen Wert auf eine geschlechtsneutrale Sprache ihres Arbeitgebers. Demnach ...



Browsererweiterung für besseren Lesefluss

Wer die verschiedenen Versuche, die deutsche Sprache zu verändern und unlesbar zu machen, aus dem Browser...