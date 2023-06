eCommerce 01.06.2023

Scan gegen Retouren

62 Prozent der US-amerikanischen Verbraucher sind bereit, per Smartphone 3D-Scans ihrer Füße und Körper zu erstellen, um die richtigen Schuh- und Bekleidungsgrößen beim Online-Shopping zu bestimmen.

Das zeigt eine Umfrage von The Harris Poll. Dies dürfte den Auftraggeber NetVirta freuen, einem Unternehmen, das die dazu benötigte 3D-Bodyscanning-App 'Verifyt' entwickelt hat. Befragt worden sind 2.052 US-Bürger im Alter ab 18 Jahren.



Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass fast sieben von zehn amerikanischen Verbrauchern (69 Prozent) beim Online-Einkauf von Schuhen und Bekleidung eher eine Scan-App wählen würden, die auf einer von der US-Lebens- und Arzneimittelaufsicht FDA zugelassenen Technologie mit medizinischer Präzision basiert. Was NetVirta ebenfalls freuen wird, denn die App dieses Unternehmens erfüllt dieses Kriterium.



Tatsächlich wäre die Nutzung einer solchen App in mehrerlei Hinsicht sinnvoll. Sie würde das umweltbelastende Umtauschen per Paketversand vermutlich deutlich verringern und Kosten sparen, die, wenn die Verbraucher Glück haben, an sie weitergegeben würden.



'Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Menschen jetzt für eine solche Technologie bereit sind', sagt Jeff Chen, CEO und Mitbegründer von NetVirta. 'Es ist klar, dass die Verbraucher die medizinischen Ursprünge von Verifyt schätzen - ein Beweis für seine Glaubwürdigkeit. Unsere Präzision gibt den Verbrauchern das Vertrauen, die richtige Größe von zu Hause aus zu wählen, und führt letztendlich zu einem nahtlosen Einkaufserlebnis mit weniger Retouren und zufriedeneren Kunden.'



Die Verifyt-App verwendet CurveCapture, die von der FDA zugelassene Smartphone-Technologie für das Scannen von 3D-Körperformen. Der Scan soll in weniger als einer Minute erledigt sein. Die App gibt es für iOS- und Android-Handys. Vorzugsweise werden Größen für Artikel von NetVirta ermittelt, das vor allem Fitness- und Sportkleidung vertreibt.

pte/red

