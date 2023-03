eCommerce 05.03.2023

eCommerce in TikTok

Laut einer E-Commerce-Umfrage des Datenanalyse- und Beratungsunternehmens GlobalData rangiert TikTok mit 38 Prozent auf Platz eins.

Es folgen YouTube (27 Prozent), Pinterest (22 Prozent), Instagram (sieben Prozent) und Snapchat (sechs Prozent). 'TikTok führt schnell neue Funktionen ein, um das Einkaufserlebnis zu verbessern und sich einen Vorteil gegenüber anderen sozialen Kanälen zu verschaffen', so Smitarani Tripathy, Social-Media-Analyst bei GlobalData.



Der Aufstieg von TikTok zur führenden Plattform im Social-Media-Bereich liegt nicht zuletzt am TikTok Shop, der in den USA im November 2022 gestartet ist. Die Ankündigung von Instagram, seine Marktplatzoption von seiner Plattform zurückzufahren, könnte TikTok weiter stärken (pressetext berichtete).



Laut GlobalData glauben die an der Umfrage teilgenommenen Influencer, dass künftig noch mehr Marken auf dieser Verkaufsplattform vertreten sein werden. 'Für Verbraucher wird TikTok mit einem personalisierten Shop-Tab und Bestellverfolgung in der App zum Top-Einkaufsportal', sagt Olivia Moore, Consumer Partner beim Wagniskapitalgeber Andreessen Horowitz.



TikTok bietet einen personalisierten Shop-Tab und Bestellverfolgung. Produktseiten enthalten Bewertungen und Informationen darüber, wie viele andere Nutzer den Artikel bestellt haben, sowie die Möglichkeit, Gutscheine einzugeben, die in Creator-Livestreams geteilt werden, so weitere Begründungen für den Erfolg der Plattform.



Livestream-Shopping in sozialen Medien hat seit der COVID-19-Pandemie an Popularität gewonnen und verbindet ansprechende Inhalte mit einer Option zum Kauf von Produkten. Viele Analysten prognostizieren, dass Social Commerce im Laufe des Jahrzehnts einen zunehmend lukrativen Einzelhandelskanal darstellen könnte.

pte/red

