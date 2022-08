Werbung 03.08.2022

Metaverse soll werbefrei sein

35 Prozent der PC-, Konsolen- und/oder mobilen Spieler in den USA fühlen sich mit Werbung im Metaversum wohl, während sich 25 Prozent indifferent und 40 Prozent unwohl fühlen.

44 würden Werbung im Metaversum akzeptieren, wenn sie freien Zugang zu Apps, Spielen oder Orten böte, wie eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von Globant zeigt. Insgesamt sind 1.000 erwachsene Nutzer befragt worden.



Etwa die Hälfte der Spieler ist mehr daran interessiert, innerhalb von Metaverse-Spielen tatsächlich zu zocken als Geld zu verdienen, aber eine beträchtliche Anzahl von Nutzern sieht einen Wert darin, Spielen und Verdienen zu vermischen. In Zahlen ausgedrückt: 49 Prozent sind mehr am Spielen interessiert, elf Prozent wollen Geld verdienen und fast 40 Prozent wünschen sich eine Mischung aus Spielen und Verdienen innerhalb von Metaverse-Games.



Laut der Umfrage glaubt etwas mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Spieler, dass das Metaversum die Videospielindustrie verändern wird, und 41 Prozent denken, dass das Metaversum einen positiven Einfluss auf die Branche haben wird - gegenüber 25 Prozent, die gegenteiliger Meinung sind. 40 Prozent sagen, dass die Begeisterung um Metaverse-Spiele gerechtfertigt ist, während sich 30 Prozent unentschlossen zeigen. Als wichtigste Unternehmen, die mit dem Metaversum verbunden sind, nennen 73 Prozent Facebook-Mutter Meta. Auf den weiteren Plätzen folgen Epic Games/Fortnite (27 Prozent), Roblox (21 Prozent), The Sandbox (15 Prozent) und Niantic (zehn Prozent).

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Medien #Metaverse #Meta #Geld #Finanzierung







Auch interessant!

Schlecht gerüstet ins Metaverse?

Deutschland ist auf das Metaverse nicht optimal vorbereitet. Diese Meinung vertreten 82 Prozent der Entsc...



Metaverse ist unbekannt

Nur wenige Menschen wissen, was Metaverse ist und kaum jemand kann es definieren. Eine Studie zeigt, das...



Meta-Avatare

Mit einem Update seiner 3D-Avatare will Meta es Usern erleichtern, ihr virtuelles Alter Ego auf Facebook...



Microsofts Metaverse

Microsoft wird nicht nur seine Office-Software-Produkte in ein neues Metaverse-Universum überführen, sond...



Meta im Universe

Wenn Marc Zuckerberg seinem Facebook wieder Schwung geben möchte, dann muss er in die Zukunft greifen und...