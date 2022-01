eCommerce 19.01.2022

Bewertungen vor Entscheidungen Kundenbewertungen in Online-Shops sind laut einer neuen Umfrage des Berliner Digitalverbands BITKOM das wichtigste Entscheidungskriterium beim Einkauf im Internet. 54 Prozent der Online-Shopper schauen sich eigenen Angaben nach Rezensionen an, bevor sie ein Produkt im Web kaufen. Frauen (59 Prozent) verlassen sich dabei noch mehr auf die Erfahrungen anderer als Männer (50 Prozent), wie die Erhebung unter 1.109 Personen in Deutschland ab 16 Jahren zeigt.



'Beim Online-Kauf verlassen sich die Menschen vor allem auf die Erfahrung und Meinung anderer. Transparente, nachvollziehbare und unabhängige Bewertungen tragen ganz maßgeblich zum Vertrauen in den Online-Handel bei', erklärt BITKOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Auf der Website der Händler und Hersteller informieren sich laut der Umfrage eher Männer (48 Prozent) als Frauen (39 Prozent) - im Schnitt sind es 44 Prozent.



Preisvergleichsseiten (42 Prozent) sind laut BITKOM auf Rang drei der meistgenutzten Infoquellen beim Kauf im Web. An vierter Stelle (39 Prozent) stehen Gespräche mit Freunden, Familie oder Bekannten. Eine wichtige Entscheidungshilfe seien auch Testaggregatoren, also Online-Seiten, die Ergebnisse verschiedener Produkttests miteinander vergleichen: 36 Prozent nutzen solche Webseiten vor dem Online-Kauf. Etwas weniger (32 Prozent) ziehen Testberichte in TV-, Online- oder Printmedien heran. Jeder Sechste (17 Prozent) nutzt soziale Netzwerke. Lediglich elf Prozent informieren sich im Geschäft vor Ort, bevor sie online die Produkte kaufen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Bewertungen #eCommerce #Studie





