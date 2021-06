Tipps und Tricks 18.06.2021

Amazon übernimmt UID-Formalitäten

Was die Umsatzsteuer in Europa betrifft, sind Bürokratien und notwendiges Wissen immer noch Hemmschuh für den eCommerce. Amazon bietet eine Dienstleistung, die das in sieben Ländern übernimmt.

Auch England ist noch dabei, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Tschechien sind die weiteren Märkte bzw. Amazon-Filialen, die an den 'VAT-Services' bei Amazon teilhaben. Für die Registrierungsgebühr von 50,- Euro können Händler eine UID-Nummer erhalten, sechs Monate schenkt Amazon dazu noch die Abwicklung der Steuerformalitäten gegenüber den Gesetzgebern. Insbesondere für all jene, die sich nach dem Brexit auch auf der Insel nach einer Steuervertretung umsehen müssen, können das von Amazon erhalten.



Enthalten ist dazu nicht nur die britische Steuernummer sondern auch vereidigte Übersetzungen im Wert von 200 Euro. Das Angebot gilt für aktive Seller im Amazon-System, die entsprechende Informationen zur Anmeldung auch gezielt zugesendet bekommen.

