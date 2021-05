Aktuell 08.05.2021

Youtube mit Shopping-Erweiterungen

Google-Tochter YouTube hat eine neue interaktive Funktion namens 'Brand Extensions' für Werbetreibende präsentiert, die in Kürze eingeführt werden soll.

Zuschauer der Videoplattform können sich damit auf einen Klick über ein Produkt informieren, dass auf ihrem Screen aufscheint. Mit diesem neuen Anzeigenformat können Werbende eigene Webseiten-Links in ihren Connected-TV-Videoanzeigen veröffentlichen. Der Nutzer kann wiederum auf die Option 'An Telefon senden' klicken, welche die Werbung oder URL direkt an sein Mobilgerät schickt, ohne dass die Anzeige unterbrochen wird. Auf dem mobilen Gerät kann der Verbraucher wie gewohnt Produkte durchsuchen, Artikel in den Warenkorb legen und Transaktionen abschließen. Mit der neuen Funktion ist dies dann möglich, ohne das Werbevideo anhalten zu müssen.



Laut YouTube können Werbetreibende die Anzeigen basierend auf dem Videoinhalt auf bestimmte Zielgruppen ausrichten. In einem Fitnessvideo kann etwa eine Markenerweiterungsanzeige mit einem Paar neuer Laufschuhen angezeigt werden. Der Konzern sieht die neue Funktion als Teil einer Strategie, mit der interaktive Fernsehwerbung 'für Zuschauer nützlicher und für Marken attraktiver' gemacht werden soll. Die Funktion zum Senden von Werbe-Links vom Fernseher zum Smartphone befindet sich derzeit in der Testphase und wird später in diesem Jahr weiterverbreitet.



Immer wieder wird die Verbindung von Werbung und Produktkauf-Möglichkeiten ausprobiert, insbesondere seit die digitale Werbung die Wege in der Kette deutlich verkürzt hat. Nach neuen Initiativen von TikTok und im Facebook-Konzern verwundert es nicht, dass auch Google ein Pferd ins Rennen schickt.

pte/red

