Aktuelles 28.04.2021

Geizhals übernimmt Tarife.at

Nach einer Beteiligung bei 'Compera' übernimmt die Preisvergleich AG nun auch Tarife.at. Geizhals selbst gehört zur deutschen Heise-Verlagsgruppe.

Nach dem Schwerpunkt des eigenen Produkts 'Geizhals' bei Elektronikartikeln und den Energiepreisen bei Compera nimmt man sich über Tarife.at jetzt den Mobilfunkmarkt vor, um die Preise zu vergleichen. Der Zukauf war schon bisher erfolgreich, im letzten Jahr wurden 50.000 Verträge an die Mobilfunker in Österreich vermittelt.



Die Übernahme von Tarife.at ist rund 5 Mio. Euro schwer. Tarife.at hat derzeit drei Mitarbeiter und einen Umsatz, der im siebenstelligen Bereich angekommen ist. Mit dem prognostizierten Wachstum und dem entsprechenden Zutun von Geizhals.at, einer der größten Plattformen im eCommerce in Europa, sollte sich das Investment schnell bezahlt machen können.



Tarife.at soll als Marke und Plattform wie bisher erhalten bleiben, für die User ändert sich daher wenig. Ob eine Internationalisierung über die Heise-Gruppe ansteht, ist noch nicht veröffentlicht worden.

