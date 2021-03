eCommerce 21.03.2021

Förderung für Shops in Österreich

Mit einer eCommerce-Förderung will Österreich KMU fit machen für den Onlinehandel. Gefördert werden klassische Händler im Web mit 20% an Erstellungskosten eines Onlineshops.

KMU-eCommerce Förderung nennt sich das Paket, das anstelle des Kaufhaus-Österreich-Debakels künftig den Onlinehandel in Österreich stärken soll. Der Staat fördert jene Unternehmen, die einen neuen Shop für Güter im Versandhandel starten wollen bzw. ihr Geschäft dabei erweitern wollen. Die KMU dürfen dabei Projekte im Bereich von 3000 bis 60000 Euro starten und erhalten einen Zuschuss von 20%, der nicht zurückzuzahlen ist. Das Paket ist gesamt mit 10 Mio. Euro limitiert und läuft bis zum Aufbrauchen dieser Summe bzw. bis maximal Ende Oktober 2021.



Wie schon bei der Förderung für Shops in Wien sind passende Pakete für die Umsetzung eines Shops im Rahmen dieser Förderung am Markt verfügbar (im verlinkten Fall in unserem Haus samt zusätzlicher Medienleistung in diesen Magazinen). Der Schritt zum Onlineshop ist also nicht nur einfach und günstig, sondern auch durch passende Angebote schon konzeptionell vorbereitet - die Startphase ist entsprechend kurz und hürdenfrei.



Was auch wieder startet ist die Förderung KMU-digital, bei der Beratung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in KMU in Österreich unterstützt werden. Ein mehrstufiger Prozess von verpflichteter Beratung (bei WKO-zertifizierten Beratern) bis hin zur Umsetzung ist dabei vorgesehen.

