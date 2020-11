Aktuelles 17.11.2020

Google Pay startet

Nun ist auf Android in Österreich auch der Pay-Dienst aktiv. Die Zahlung an der Kassa am Terminal ist damit alleine mit dem Smartphone via NFC möglich.

Die Mastercard-Funktion ist dann verfügbar, wenn in der App der eigenen Bank ein 'Zu Google Pay'-Button oder Menüpunkt vorhanden ist. Das entsprechende Angebot muss allerdings noch ausgebaut werden, vorerst sind hauptsächlich Banken aus dem Fintech-Bereich aktiv. Allerdings darf man auch Paypal als Zwischenstelle zu Google Pay einsetzen, um ein Bankkonto anderswo anzusteuern. Dazu kommt noch, dass auch das entsprechende Smartphone zu G-Pay kompatibel markiert sein muss.



Ist die Bank erst einmal mit Google Pay verbunden, braucht es keine geöffnete Bank-App mehr - Google übernimmt den Prozess der Zahlung dann alleine, selbst wenn keine Internet verfügbar ist. Das macht die Zahlung mit dem Handy einfacher.



Android zieht damit mit Apple iOS gleich. Dort hat Apple Pay bereits entsprechende Funktionen verfügbar gemacht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

