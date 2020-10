Aktuelles 13.10.2020

2 Mio. bei Meinungsforscher

Marketagent feiert den Höchststand von 2 Mio. Respondenten im Pool des Marktforschers.

Markt- und Meinungsforschung wäre ohne sie nicht möglich: die befragungswilligen Konsumenten. Tagtäglich bewerten sie Produkte und Unternehmen, teilen ihre Meinung zu brandaktuellen Themen und zeigen damit, was die Menschen in Österreich und auf der ganzen Welt bewegt. Hinter den Zahlen, die das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent in seinen Umfragen liefert, stecken mittlerweile zwei Millionen Meinungsbildner – und es werden immer noch jeden Tag 1800 mehr.



„Unser Pool an befragungswilligen Konsumenten ist nun innerhalb von knapp 2,5 Jahren auf die doppelte Größe angewachsen. Im April 2018 durften wir uns über unsere erste Million freuen“, erinnert sich Marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl. Gerade in Zeiten sinkender Teilnahmebereitschaft an Befragungen ist das nicht nur eine sehr erfreuliche Entwicklung gegen den allgemeinen Trend, sondern erhöht außerdem die Qualität der mehr als 1.300 Online Research Studien, die jährlich durchgeführt werden. Denn die Größe zählt doch.



Mit einem Fokus auf quantitative und qualitative Consumer Research Projekte realisiert Marketagent jährlich über 1.300 Studien an den Standorten Baden bei Wien, Maribor und Zürich. Das Herzstück unseres Instrumentariums ist ein 2.000.000 Personen umfassendes Online-Panel, welches im Januar 2010 als erster Access Pool der D-A-CH-Region ISO-zertifiziert und im März 2020 nach der aktuellsten ISO Norm 20252 rezertifiziert wurde.

