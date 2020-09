Aktuell 08.09.2020

Amazon geht gegen Fake-Bewertungen vor

Erst nachdem eine Zeitung auf die Geschichte aufgesprungen ist, dann aber vehement, ging Amazon in England gegen Bewertungs-Betrüger vor.

Sieben der Top-10-Rezensenten in amazon-UK wurden samt ca. 20.000 Bewertungen mit fünf Sternen gelöscht, nachdem der Fall über eine Zeitung öffentlich wurde. Dass Bewertungen vielerorts 'fake' sind, ist offensichtlich und bewusst, doch selten reagieren die Händler und Plattformen gegen fünf Sterne, die ihnen Umsätze garantieren.



In der Regel versprechen Herstellern einigen Usern kostenlose Produkte, um im Gegenzug die Sterne-Anzahl möglichst hoch zu halten. Nur so lassen sich Produkte heute noch verkaufen, denn neben dem Preis ist die Produktbewertung relevant in der Kaufentscheidung. Manchmal fließt auch Geld oder eigene Agenturen werden mit der gewünschten Bewertung beauftragt. Professionell arbeitende Bewerter bekommen Produkte, bewerten mit 5 Sternen und verkaufen die Produkte danach wieder, um Geld zu machen - nicht selten mehr als das klassische Gehalt, das so in der Freizeit erwirtschaftet wird. Und das oft vor den Augen von Amazon, wo per Gutscheinverkauf und Transaktion der Bewertungs-Käufe über die Plattform auch noch Provision für dieses Geschäft gemacht werden kann.



Falsche Bewertungen in einer Verkaufsplattform sind rechtlich jedenfalls extrem bedenklich für alle Beteiligten. Der Betrug, der hier den ahnungslosen Käufern, die gut bewertete Produkte kaufen, entsteht, wird daher auch immer öfter gerichtlich geahndet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Amazon #Bewertungen #Betrug







Auch interessant!

Google verdient an Corona-Betrug

Websites, die über das Coronavirus Verschwörungstheorien verbreiten, werden in diesem Jahr durch US-Tech-...



x One Phone: seriös?

Das Video auf Youtube erzählt von einem Flagship-Telefon zum Schnäppchenpreis, der Shop von 50% Rabatt un...



Bewertung mit KI statt Marktforschung

Maschinenlernen und KI könnten klassische Marktforschung zunehmend obsolet machen. Denn damit wird es mög...



Kann man Bewertungen trauen?

Wenn bei Amazon und Co Bewertungen bei Produkten stehen, dann sind diese entweder gute Entscheidungshilfe...



Produktentwicklung nach Shop-Bewertungen

Forscher der Nottingham Trent University haben eine Methode entwickelt, mit der Produktentwickler die Be...



Bewertungen im Web sind falsch

Ein Fünftel der Amerikaner, die Online-Bewertungen verfassen, haben das rezensierte Produkt nie benutzt o...