eCommerce 14.07.2020

Amazon Prime Day 2020 erneut verschoben

Der Schnäppchen-Tag (eigentlich ist es mehr als das) bei Amazon ist ein Umsatzturbo im eCommerce. Doch der wurde jetzt aufgrund Corona nocheinmal verschoben.

Ursprünglich sollte er im Juli für neue Umsätze bei Amazon und seinen Partnern sorgen, doch die Pandemie kam dazwischen. Als Ersatz wurde ein Termin im September angepeilt, nun wurden die Händler über eine neuerliche Verschiebung in den Oktober informiert.



Die noch vage Vorankündigung gibt Hinweise auf einen Prime-Day-Ersatz Oktober 2020, die Händler sollen sich mit Aktionen in dieser Zeit auseinandersetzen und sich vorbereiten. Man geht also davon aus, dass der Prime Day erst dann halbwegs regulär abgewickelt werden kann. Zumindest die Hoffnung scheint vorhanden zu sein.

#Amazon #Aktionem #Prime #eCommerce #Corona







