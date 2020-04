Partnerprogramme 19.04.2020

Amazon kürzt Affiliate-Provisionen

Mitten in der Corona-Krise beginnt Amazon damit, die Werbeprovisionen im Partnerprogramm massiv zu kürzen.

In den US-Kategorien sind Nischen zu melden, die sogar den Großteil der Einnahmen durch die Bewerbung von Amazon-Produkten verlieren - und man darf annehmen, dass das so weiter gehen wird. Der Grund ist einfach: Amazon ist am Höhepunkt der Markenstärke, der Händler verkauft so viel wie noch nie durch die Corona-Krise und kommt sogar an Kapazitätsgrenzen seiner Organisation. Der Konzern ist einfach nicht mehr darauf angewiesen, dass ihm Werbepartner helfen.



Die Länder und ihre Partnerprogramme bei Amazon sind unterschiedlich, doch typischerweise werden Änderungen aus den USA nach und nach auch in andere Märkte übernommen. Und da die Vorzeichen durch den Corona-Virus weltweit gleich sind, kann man davon ausgehen, dass die Kürzungen überall ähnlich umgesetzt werden. Sich als Amazon-Partner rechtzeitig neue Partner zu suchen, deren Affiliate-Systeme noch fair vergüten, macht daher Sinn. Und sich hier lokale Partner zu wählen, um den Handel in der Umgebung zu stärken, kann jetzt das Gebot der Stunde sein.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Amazon #Partnerprogramme #Affiliate







Auch interessant!

Amazon versus Schnäppchen

Die diversen Deals-Portale, die Schnäppchen von Amazon und anderen Händlern bewerben und dabei mitunter a...



Amazon ändert Provisionen

Wieder einmal dreht Amazon an der Schraube, was deren Affiliate-System angeht. Hinter nett verpackten Wor...



Online-Distribution

...



Mit Partnerprogrammen Geld machen

Durch den Einsatz verschiedenster Programme, die Provisionen für Websitebetreiber versprechen, kann man G...