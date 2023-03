Aktuell 13.03.2023

Radio versus Web

Rundfunk bleibt wettbewerbsfähig, trotz immer größerer digitaler Angebote via Internet. Das ist die Kernaussage einer neuen Umfrage von NuVoodooMedia unter 5.300 US-Amerikanern zwischen 14 und 54 Jahren.

Dass es dem Rundfunk weiterhin gut geht, liegt daran, dass die Verbraucher am frühen Morgen und am späten Nachmittag in Fahrzeugen oder öffentlichen Verkehrsmitteln Rundfunk hören, ebenso am Wochenende, trotz der stetigen Zunahme von mit dem Internet verbundenen Infotainment-Systemen in Fahrzeugen. Pendler lieben analoges Radio



Bei der Auswahl der Audio-Entertainment-Quelle, die die Befragten am häufigsten in Lifestyle-Situationen während des Tages und der Woche verwenden, ist das Broadcast-FM/AM-Radio (FM=UKW, AM=Mittelwelle) mit 19 Prozent die Top-Audio-Unterhaltungspräferenz für morgendliche Pendler, dicht gefolgt von Podcasts. Der Wettbewerb ist während des späten Nachmittags enger. Hier liegen Podcasts, DSPs und Radio dicht beieinander.



Im Moment ist etwa ein Viertel der Fahrzeuge in den USA mit einem 'traditionellen' Radio ausgestattet. Fast die Hälfte hat neuere Geräte, die sich mit Smartphones verbinden lassen. 'In beiden Fälle ist der Rundfunk oft die bequemste Wahl des Hörens', so NuVoodoo-Marketing-Guru PJ Kling. Die Umfrage gibt ihm Recht. Rundfunk wird mehr als 45 Minuten pro Tag gehört. 'Wochenenden bieten Sendern eine große Chance, mit einem starken Programm und Werbung Hörer zu gewinnen und zu halten. Das Publikum von FM/AM im Fahrzeug bleibt wettbewerbsfähig mit Podcasts und digitalem Streaming als Quelle für Audiounterhaltung', sagt King.

pte/red

