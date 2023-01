Aktuelles 12.01.2023

Instagram-Relaunch im Februar

Instagram will mit einem neuen Design die Navigation in seiner App erleichtern. Die gravierendsten Änderungen betreffen die Menüleiste am unteren Bildschirmrand und den Shop-Bereich.

Dort wird der Button zum Erstellen neuen Contents künftig zentral in der Mitte zu finden sein, während der für Reels auf den rechten Rand wandert. Der Shop-Tab wird hingegen ganz verschwinden. Offiziell starten soll der neue Look bereits im Februar.



'Im Februar werden wir die Navigation ändern, um es den Leuten leichter zu ermöglichen, Inhalte zu teilen und sich mit Freunden zu vernetzen, die gleiche Interessen haben', heißt es in einem Statement zur geplanten Designänderung auf dem Instagram-Unternehmens-Blog. Diese werde vor allem ein neues Gesicht für die Navigationsleiste und die darin enthaltenen Menüpunkte mit sich bringen.



Konkret geplant ist beispielsweise, dass der Shortcut zum Erstellen neuen Contents mit der Änderung ins Zentrum und damit an den prominentesten Platz der Menüleiste am unteren Bildschirmrand rückt. Der Button für Reels, der bislang im Zentrum zu finden war, rutscht dafür nach rechts. 'Als Teil der Umstellung wird der Shop-Tab entfernt', kündigt die Facebook-Tochter an: 'Es wird aber trotzdem weiter möglich sein, einen Online-Shop auf Instagram aufzubauen und zu betreiben.'



Was Änderungen seines Designs betrifft, hat die Chefetage bei Instagram zuletzt kein glückliches Händchen bewiesen. Vor allem die Entscheidung, den Button für Reels sehr im Zentrum des Menüs zu platzieren, hat der Foto- und Videosharing-Plattform zuletzt sehr viel Kritik von User-Seite eingebracht. Diese wurde auch von mehreren prominenten Community-Mitgliedern der Seite wie Kim Kardashian und Kylie Jenner mitgetragen, die befürchteten, Instagram wolle das 'neue TikTok' werden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Shop #eCommerce #Relaunch #App #Instagram #Meta







Auch interessant!

Instagram RTMP Live Stream

Meta startet auch bei Instagram die Möglichkeit, ohne Smartphone live zu streamen. Das funktioniert per v...



Instagram im Web besser

Instagram hat seinen Webauftritt überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit auf Desktop-Rechnern und grö...



Unternehmen ohne Instagram

Viele russische Unternehmer - darunter Fotografen, Künstler, Ladenbesitzer, Content-Vermarkter und Influe...



Instagram-Stories bis zu einer Minute

60 Sekunden ohne den Split in 15 Sekunden-Abschnitte: Einige Instagram-User haben bereits die neuen Funkt...