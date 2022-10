eCommerce 12.10.2022

Multiscreen

Multiscreening ist für Verbraucher immer wichtiger - und damit auch für die werbetreibende Wirtschaft, wie eine Studie des Marketing-Portals WARC und MMA Global, ein gemeinnütziger Handelsverband, zeigt.

Die jährlich erhobene Untersuchung ist eine aktuelle Momentaufnahme der Strategien der Werbebranche zum Wachstum und untersucht, wie Vermarkter, Agenturen und Medienbesitzer diese Herausforderungen mit Fokus auf Trends und künftige Chancen bewältigen können.



'Die Pandemie hat zu verbesserten digitalen Marketing-Fähigkeiten geführt. Aber das Wachstum im digitalen Zeitalter bringt neue Komplexitäten und Marketing-Bedürfnisse mit sich. Dieser Bericht gibt Antworten auf die Fragen, wo Werbung platziert werden sollte, welche Ziele und Taktiken zu wählen sind und welche Fähigkeiten entwickelt werden müssen', so Paul Stringer, Managing Editor Research & Insights bei WARC.



Die Studie basiert auf einer Online-Umfrage von WARC in Zusammenarbeit mit der MMA in Asien, Australien und Ozeanien (APAC). Zwischen Juli und September 2022 haben über 700 Marketing-Fachleute teilgenommen, eine Mischung aus Kunden-, Agentur-, Medieninhaber- und Technologie-Anbietern und -vermarktern. APAC hat 2,14 Mrd. aktive Social-Media-Nutzer, was fast die Hälfte aller globalen Nutzer ausmacht. Deshalb überrascht es nicht, dass soziale Medien nach wie vor der beliebteste Kanal im digitalen Marketing sind und mehr als ein Viertel des Budgets erhalten.



Multiscreening, das von 51 Prozent der Umfrageteilnehmer genannt wird, gilt heute als das bedeutendste Verbraucherverhalten und überholt den Online-Handel (47 Prozent), weil die Notwendigkeit mit dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen nicht mehr besteht. Die Hälfte der APAC-Vermarkter bereitet sich auf die Weiterentwicklung von Web 3 vor, einer neuen Generation des World Wide Web, die auf der Blockchain basiert.



Ein ähnlicher Anteil erwartet, dass das Metaversum, ein digitaler Raum, der durch das Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht, das Marketing in fünf Jahren erheblich beeinflussen wird. Einer von fünf Vermarktern nutzt derzeit Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Marketing-Verbesserungen voranzutreiben. 66 Prozent der Medienbesitzer investieren in Erfassung und Analyse von Kundendaten, um zielgerichtetere Werbung anbieten zu können.

pte/red

