Studien 16.11.2021

1,5 Mrd. Tiktoker

Das chinesische Videoportal TikTok wird im Jahr 2022 über 1,5 Mrd. aktive User weltweit haben. Das zeigt ein Bericht des Mobile-Analytics-Unternehmens App Annie.

Trotz großer Konkurrenz und Herausforderungen durch andere Social-Media-Plattformen sowie zahlreicher Vorschriften und Einschränkungen in manchen Regionen, ist das aufstrebende soziale Netzwerk weiterhin auf Siegeszug.



Mit dieser Nutzeranzahl wird das Unternehmen Instagram, das zuletzt 2018 eine Mrd. User verzeichnete, weit übertreffen. Die Wachstumsrate von TikTok ist einzigartig, kein anderes soziales Netzwerk hat in der Vergangenheit so schnell derart viel an kulturellem Einfluss gewonnen - und das, obwohl TikTok aufgrund von Regulierungsmaßnahmen in Indien mit 500 Mio. Nutzern einen seiner größten Märkte aufgeben musste.



Insbesondere in Anbetracht der großen Konkurrenz auf dem Social-Media-Markt ist die Entwicklung der Nutzerzahlen von TikTok beeindruckend. Denn nicht nur Facebook-Mutter Meta hat mit 'Instagram Reels' eine Kopie von TikTok veröffentlicht. Auch andere Apps wie Snapchat mit 'Spotlight' und YouTube mit 'Shorts' testen regelmäßig TikTok-ähnliche Features.



Die Erfolgsstrategie von TikTok liegt dem ausgeklügelten Algorithmus zugrunde. Der 'Für dich'-Feed passt sich an die Bedürfnisse der User an und verleitet diese zum möglichst langen Verweilen. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Plattformen ist die Vollbildfunktion des Feeds, die TikTok das genaue Messen der Nutzer-Interaktionen ermöglicht. Ob ein User ein Video schnell wegklickt oder sich ganz anschaut, ist ein starker Indikator für seine Vorlieben und Interessen.



Neben Algorithmus und Publikumsverständnis hat TikTok jedoch auch stark von Facebook und Instagram profitiert, die durch ihre Apps zu neuen Nutzungsgewohnheiten führen. Die zahlreichen Monetarisierung-Möglichkeiten auf der Plattform sind lukrativ. Sie erlauben es Usern, auf TikTok genauso viel Geld zu verdienen wie auf anderen Plattformen. Auch für die Marketingstrategien von Unternehmen hat TikTok stark an Bedeutung gewonnen. Mit dem richtigen Ansatz und Wissen über aktuelle Trends bietet TikTok Unternehmen erfolgsversprechende Chancen.

pte/red

#Tiktok #Reichweite #Marketing #Monetarisierung







