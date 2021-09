Studien 24.09.2021

Unbeliebte Unternehmen Auf Twitter ernten auch Weltmarken viel Hass oder zumindest Negativität. Die Statistik der unbeliebtesten Unternehmen ist auch regional gesehen spannend. In Deutschland kommt dabei Amazon in der User-Gunst am schlechtesten weg, in Großbritannien und den USA Uber. Das zeigt eine Analyse von einer Mio. markenbezogener Tweets von 'RAVE Reviews'. Gamer schimpfen sehr gerne über entsprechende Marken. Das unbeliebteste Gaming-Brand in Deutschland und 22 anderen Ländern ist demnach Ubisoft.



RAVE Reviews hat das Sprachanalyse-Tool SentiStrength genutzt, um zu bewerten, ob sich einzelne Tweets negativ oder positiv über Marken äußern. Dann bestimmten sie für jedes Land separat den Anteil der Negativ-Tweets für jede Marke. Ergebnis: In Deutschland fällt die Hälfte aller Tweets über Amazon negativ aus. Damit ist der Online-Handelsriese die unbeliebteste Tech- und Weltmarke in Deutschland. Die Schweizer ziehen in gleichem Ausmaß über Uber her, womit es dort ebenso wie in Großbritannien und den USA die meistgehasste Weltmarke ist.



Was Tech-Marken betrifft, schimpfen Schweizer wie US-Amerikaner am meisten über Microsoft, während sich die Briten mit den Deutschen einig sind: Amazon ist böse. In Österreich wiederum schneidet Google mit einem Drittel Negativ-Tweets unter den Tech-Marken am schlechtesten ab. Gar 64 Prozent der österreichischen Tweets zu Sony fallen negativ aus, womit das Land im internationalen Trend liegt. Denn der Unterhaltungskonzern ist in zehn Ländern die meistgehasste Weltmarke - der Spitzenwert unter den in der Studie erfassten globalen Brands.



Ein seltenes Kunststück ist indes dem 'Pokémon'-Videospielmacher Game Freak gelungen: In Kanada fielen 100 Prozent aller Tweets über die Marke negativ aus. Auch in Australien, Großbritannien und den USA ist Game Freak mit Werten von 85 Prozent und mehr die meistgehasste Games-Marke. International gesehen ist aber Ubisoft ein größeres Hassobjekt und in 23 Ländern die unbeliebteste Games-Marke. Dazu zählen große und wichtige Märkte wie Brasilien, Russland, die gesamte DACH-Region und die Konzernheimat Frankreich, wo gut drei Viertel der Tweets über Ubisoft negativ ausfielen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Beliebtheit #Hass #Twitter #Marken





