Youtube Premieren aufwerten: Vorschau-Video

Seit einiger Zeit versucht Youtube, die 'Fast-Live-Videos' in der Youtube Premiere zu pushen. U.a. gibt es dort die noch wenig genutzte Funktion der Trailer und Weiterleitungen.

Echte Live-Videos boomen, 'falsche' Livevideos werden noch zu selten genutzt. Diese 'Live-Premieren' basieren auf einem aufgezeichneten Video, das also hochwertige Produktionen bringen kann. Es wird aber gleichzeitig 'live' für die User ausgesendet, so als ob es wirklich live entstehen würde. Chat und all die Funktionen, die man von Live-Events kennt, sind hier also verfügbar, ein gemeinsames Erlebnis mit interaktiven Elementen möglich.



Live Redirect zu Premieren

Trailer zu Premieren



Was immer noch zu wenige wissen ist, dass Premieren vor einem halben Jahr eine deutliche Aufwertung erfahren haben. Nicht alle Funktionen sind für alle Kanäle verfügbar, aber über 1000 Usern sollte man auf die meisten Dinge Zugriff haben. Und einige der Erweiterungen, die Youtube noch plant, sind auch bereits bekannt - wir sind also noch nicht am Ende der Entwicklung.



Fangen wir beim Wichtigsten an: Youtube kann im Gegensatz zu der Vorschau bei Live-Videos bei Premieren sogar einen Trailer vorschalten, d.h. in der Zeit bis zum Start der Premiere läuft bereits ein kurzes Video ab. Das schaut schön aus und weist Interessenten auf das kommende 'Event' hin. Warum diese spannende Funktion bei echten Livestreams nicht gemacht wurde, ist ein Rätsel. Dabei ist das ganz einfach: Man lädt ein Video hoch, so wie man es bei allen Videos machen würde. Beim Einrichten eines Premiere-Termins geht man dann auf die Einstellungen zur Premiere und wählt dieses Video dann als Trailer aus - und schon wird bei dem Hinweis auf den kommenden Termin auch gleich das Video ausgespielt. Einen Trailer zu haben ist ohnehin sinnvoll, diesen dazu zu verwenden, damit sich User Erinnerungen eintragen, ist es um so mehr. Zwischen 15 und 180 Sekunden darf das Video haben.







Weitere Funktionen zur besseren Einbettung von Premieren sind der Live-Redirect, also ein echter Livestream direkt vor der Premiere, der dann direkt in die Premiere übergeht, wenn diese ansteht. Man kann also eine Pre-Show live machen, dann gleich direkt weiter in die Premiere wechseln. Und auch ein Video-Link nach der Premiere ist möglich, wenn man eine After-Show plant. Was auch noch kommt sind angepasste 'Themes', die die Optik des Zählers am Anfang der Premiere betreffen. Die ist ja noch fix, später wird man verschiedene Darstellungen zur Auswahl haben.



Wie schon geschrieben: Nicht alle Funktionen gibt es bereits und manche sind nicht für alle User verfügbar. Mit der Grenze von 1000 Usern ist etwa der 'Live-Redirect' aktiviert. Auf jeden Fall sollte man auf diese Möglichkeiten zurückgreifen, wenn man das Marketing für Live-Premieren optimieren möchte.

