Tipps und Links 06.03.2021

Ein Kaffee für Inhalte

Geld für Content? Läßt sich schwer vermitteln. Die Wertschätzung für Inhalte im Internet könnte aber mit einem geschenkten Kaffee erfolgen.

Genau diese Währung hat 'buymeacoffee' eingeführt, wo ein bis fünf Euro pro Beitrag die übliche Wiedergutmachung für die Arbeit geleistet werden, die Content Creatoren leisten. Verknüpft wird die Plattform mit den bei uns üblichen Paypal oder Stripe, der Anbieter hebt keine Kosten für die Website ein.



buymeacoffee



Buymeacoffee ist simpel aufgebaut, inhaltlich aber mit Patreon vergleichbar. Die Logik, einen Kaffee zu schenken, ist aber leichter vermittelbar als das Preismodell für Inhalte, das direkt in Euro gerechnet wird. Und das könnte wohl das Erfolgsmerkmal sein, das die Plattform von den anderen abhebt. Wir testen es (siehe unseren Link oberhalb) und werden zu späterem Zeitpunkt den Vergleich mit Patreon, Stready oder Substack vornehmen.



Noch etwas: buymeacoffee hat noch einen Vorteil, den einige der Plattformen nicht haben und der im Internet durchaus ein wichtiges Kriterium für nachhaltigen Erfolg sein könnte. Es gibt den NSFW-Schalter für entsprechende Inhalte. Was Onlyfans und Patreon groß gemacht hat, ist also auch bei buymeacoffee möglich und damit eine mögliche Alternative dazu.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Paid Content #Payment #Content #Inhalte #Monetarisierung #Finanzierung







Auch interessant!

Patreon: Boom durch Corona

Die US-Crowdfunding-Plattform Patreon verzeichnet wegen der Corona-Epidemie derzeit einen Ansturm an neu...



Social Networks mit Abo-Modell für Creator

Ein Netzwerk, bei dem man Inhalte einstellt und über ein Bezahlmodell von den Fans direkt entlohnt wird? ...



Videoplattformen statt Youtube

Unter dem Druck von großen Werbekunden, die sich die Inhalte aussuchen wollten, wo die Werbung läuft, hat...



Wenn Fotografen-Pakete verkaufen...

Und auch Modelle. Hier geht es aber nicht um Shooting-Pakete, sondern um Foto-Sammlungen, die im Internet...



Dauerhafte Einnahmen: Abos, Clubs und Paywalls

Das, was klassische Medien im Verkauf durch Abos schaffen, versuchen auch Dienste im Internet zu erreiche...