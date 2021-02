eCommerce 04.02.2021

Paypal boomt

Durch Corona und Digitalisierung befeuert kann Paypal beste Zahlen vorweisen. Der Gewinn stieg im Q4 2020 um 21% an.

Umsätze stiegen im Quartal gleichzeitig sogar um 22% auf 6,1 Mrd. Dollar an. 16 Mio. neue Kunden, 72% mehr als im Vergleichsquartal 2019, wurden da bedient. Paypal hat derzeit rund 377 Mio. Konten.



Nimmt man das Gesamtjahr als Berechnungsgrundlage, dann zeigt Paypal 21,5 Mrd. Dollar Umsatz und 4,2 Mrd. Dollar Gewinn. Neue Produkte wie die Kreditkarte mit Direktzugang zum Paypal-Konto dürften den Nutzen von Paypal in Zukunft sogar noch weiter steigen lassen. Und dass die stark steigenden Gewinne auch mit den neuen Gebühren von Paypal zu tun haben dürften, scheint auch offensichtlich. Nicht nur Corona befeuert den Zahlungsanbieter. Der Boom wird also weiter gehen.

#Paypal #Konto #Umsatz #Gewinn #Kreditkarte #Zahlungssystem







