eCommerce 18.12.2020

Click & Collect im Lockdown

Der nächste härtere Lockdown in der Corona-Krise steht nach Weihnachten in Österreich an. Damit bleibt der Handel erneut gesperrt, doch es gibt auch Neuerungen.

Ohne Details angekündigt wurde, dass der Handel diesmal ein 'Click&Collect' anbieten darf, also die Bestellung im Internet und die Abholung im Laden. Das bedeutet also, dass - genauso wie bei den Restaurants mit der Essenslieferung - ein Weg offen gehalten wird, der dem Handel Umsätze bringen kann.



Ob das jedoch eine echte Verkaufschance bietet oder nur verhindert, dass der Handel aufgrund von Sperren an staatliche Förderungen gelangen kann, muss sich erst zeigen. Wichtig wäre jedoch, dass Händler spätestens jetzt einen schnellen Weg zu einem Onlineshop setzen, um im Lockdown dann zumindest die Basis für einen Onlineverkauf legen können. Immerhin gibt es spezielle Corona-Angebote, die den Einstieg schnell und günstig möglich machen.

#eCommerce #Bestellung #Corona #Lockdown







