Tipps und Tricks 27.10.2020

Paypal-Gebühren nicht in Österreich

Mitte Dezember müssen Paypal-Kontobesitzer 12 Dollar im Jahr für die Kontoführung bezahlen, wenn sie das Konto bei Paypal nicht aktiv nutzen. Doch nicht überall ist das der Fall.

Die Nutzung wird definiert als Login, Einzahlung oder Auszahlung innerhalb von 12 Monaten. Und bezahlt wird die Gebühr über ein vorhandenes Guthaben bei Paypal, sofern das vorhanden ist. Also nur jene User, die sich nie einloggen und kein Geld über Paypal empfangen oder senden und die noch über ein Guthaben verfügen, fallen in diese Kategorie.



Und auch nicht überall gelten die neuen Regelungen: Deutschland und Österreich sind genauso noch nicht Teil des Plans wie Irland oder Ungarn - die AGB geben die Möglichkeit schlicht nicht her. Und auch sonst gibt man sich bei Paypal kulant: Mehrere eMails weisen auf die möglichen Kosten hin und schon ein kurzes Login danach reicht aus, um das Konto wieder frei führen zu können.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Paypal #Gebühren #Konto #Kosten







Auch interessant!

Paypal verlangt Kontogebühr

US-Online-Bezahlriese PayPal will Kunden ab dem 16. Dezember eine jährliche Gebühr von umgerechnet mehr ...



Online-Währungen werden stärker

Firmen wie Facebook oder Zynga setzen ihre Hoffnungen verstärkt in virtuelle Währungen, mit denen vor all...



Paypal plant Micropayment

Zahlungen von Kleinstbeträgen werden bald auch von Paypal angeboten. Die eBay-Tochter will in das Segment...



Paypal verbessert Schutz

Ab heute sollen Verkäufer bei eBay bei Zahlung über Paypal in Österreich unbegrenzten Schutz erhalten....