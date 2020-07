Aktuell 22.07.2020

eBay-Kleinanzeigen verkauft

Die E-Commerce-Plattform eBay verkauft ihre Kleinanzeigensparte für 9,2 Mrd. Dollar (etwa acht Mrd. Euro) an ihren norwegischen Konkurrenten Adevinta.

Beide Seiten haben den Deal bestätigt. eBay wird 2,5 Mrd. Dollar in bar und einen Aktienanteil von 44 Prozent sowie 33 Prozent der Stimmrechte bei Adevinta erhalten.



'Wir freuen uns über das Abkommen mit Adevinta, das zwei großartige Unternehmen zusammenführt. eBay glaubt stark an die Macht der Gemeinschaft und der Verbindungen zwischen Menschen, was auch für unser globales Kleinanzeigengeschäft wichtig war. Der Verkauf erlaubt uns, das zukünftige Potenzial dieses Geschäfts voll auszuschöpfen', sagt eBay-CEO Jamie Iannone.



Adevinta ist ein Spezialist für Kleinanzeigen und in diesem Bereich in 15 Ländern aktiv. Mit der Kleinanzeigensparte von eBay wird Adevinta in weltweit 20 Ländern eine starke Marktposition einnehmen. Sowohl eBay als auch sein neuer Geschäftspartner erwarten sich durch diesen Deal innerhalb der kommenden drei Jahre Synergieffekte von 150 bis 185 Mio. Dollar pro Jahr.



Schon seit Februar 2020 wollte eBay seinen Kleinanzeigenbereich verkaufen. Unter anderem hatte der deutsche Medienkonzern Axel Springer Interesse gezeigt, ist aber früh aus den Verhandlungen ausgestiegen. eBay will sich in Zukunft stärker auf seinen normalen Online-Marktplatz konzentrieren. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#eBay #Kleinanzeigen #Verkauf #Unternehmen







Auch interessant!

Facebook Marketplace in Europa

Das eBay oder Willhaben von Facebook kommt auch in den deutschsprachigen Bereich: Der Marketplace verbind...



Momox - vom Flohmarkt-Handel zum Internet-Riesen

Wer im Internet nicht mehr benötigte Produkte verkaufen mag, machte dies häufig über Kleinanzeigen-Plattf...



Bücher und CDs verkaufen: eBay, Momox, Rebuy...

Was ist besser? Tut man sich die klassische Kleinanzeige an und greift zu Willhaben, stellt man Auktionen...



Ricardo schließt seine Pforten

In der Schweiz ist die Plattform für Auktionen marktführend. Der Sprung nach Österreich war weniger von E...



eBay und Google im Streit

Weil Google eine Checkout-Party (also für das Bezahlsystem, das eBays Paypal ersetzen könnte) an den glei...