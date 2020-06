eCommerce 17.06.2020

Kunden erlauben Lieferverzögerungen Die Coronavirus-Krise macht etwa die Hälfte der US-Konsumenten toleranter für Verzögerungen von Lieferungen. Dennoch müssen Unternehmen versuchen, Produkte so schnell wie möglich an die Kunden zu bringen, weil diese auch weniger Loyalität gegenüber ihren Lieblings-Anbietern zeigen, wie eine Umfrage des E-Commerce-Unternehmens Scalefast zeigt. Die geringeren Erwartungen der Konsumenten stellen eine Chance für Firmen dar.



'Marken, die Bestellungen schnell liefern können, sollten das zu ihrem Vorteil nutzen. Sie können sich so als schnellere Alternative zu Konkurrenten wie Amazon präsentieren, die kompliziertere Lieferketten haben. Die Erwartungen der Kunden zu übertreffen, kann einen langfristigen Eindruck hinterlassen', rät Olivier Schott, Chief Marketing Officer bei Scalefast.



Die Analysten von Scalefast haben die Umfrage unter 1.354 US-Verbrauchern durchgeführt. 45 Prozent der Befragten wollen auch in Zukunft bei Lieferschwierigkeiten geduldig bleiben. 41 Prozent rechnen auch mit längeren Wartezeiten, wenn sie beim Kundenservice anrufen. Jedoch werden 35 Prozent der Befragten ihren Lieblingsanbietern den Rücken kehren, wenn sie ein besseres Angebot finden.



Schott zufolge müssen Unternehmen bei ihren Lieferzeiten transparent sein. Sie müssen auch jetzt schon Produkte lagern, die sie später im Jahr, vor allem zu Weihnachten, anbieten wollen. Denn einer von vier Befragten will dieses Jahr zu Weihnachten mehr Geld für Online-Käufe ausgeben als je zuvor. 24 Prozent sind auch bereit, direkt auf der Webseite von Marken einzukaufen, um verlässlich rechtzeitig an Produkte zu kommen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #eCommerce #Corona #Kunden





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

eCommerce Corona-Angebot

Mit einem speziellen Angebot und Paket für Händler, die derzeit ihre Geschäfte geschlossen halten müssen, wollen wir unsere Unterstützung bieten.



Mit dem Handel ins Internet gehen

Onlineshop statt Ladengeschäft: Die Alternative ist derzeit für viele Betriebe ein Ausweg aus der Corona-Schließung. Doch wie kann man rasch und sicher mit dem Webshop starten?



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Posten Sie ins Forum dazu:

Betreff: